Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Так, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели уменьшился на 70% в офисах банка и на 28% — в банкоматах, следует из релиза.

Продажа клиентам долларов США и их выдача с вкладов сократились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.



«Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.