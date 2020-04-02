Объем кредитования малого и среднего бизнеса в РФ в этом году может сократиться более чем на 20% после рекорда по итогам 2019 года. Об этом говорится в тематическом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Прошлый год оказался благоприятным для рынка кредитования МСБ, указывают аналитики. Так, согласно статистике Центробанка, в 2019 году банки выдали кредитов субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является рекордом с 2014-го. Объемы выдачи растут третий год подряд: в 2019-м было предоставлено на 15% больше ссуд, чем в 2018-м.

Кредитный портфель в сегменте МСБ впервые с 2014 года показал уверенную положительную динамику (плюс 12%) и составил 4,7 трлн рублей на 1 января 2020-го.

Большинство из опрошенных в феврале 2020 года банков полагали, что в текущем году рынок кредитования МСБ ждет очередной рост. Снижать темпы кредитования банки не планировали: 19 из 24 респондентов сообщили, что в 2020 году целевые объемы выдачи кредитов субъектам МСБ будут на уровне 2019-го либо превысят его. Вместе с тем кризисные явления в мировой и российской экономике, которые проявились в марте 2020 года, по мнению агентства, свидетельствуют о том, что все рекорды в сегменте кредитования МСБ остались в 2019-м.

По оценкам агентства, пандемия коронавирусной инфекции и нарушение баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке на фоне разрыва сделки ОПЕК+ приведут к ухудшению макроэкономической ситуации в стране, что непременно затронет малый и средний бизнес. Указанное отразится и на активности банков в сегменте кредитования МСБ. При этом становится очевидным, что без помощи государства малому и среднему бизнесу будет сложно преодолеть последствия внешних шоков.

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«Эксперт РА» считает, что для 2020-го будет характерен умеренно негативный сценарий развития макроэкономической ситуации в стране, что предполагает среднегодовую стоимость нефти марки Brent в 40—45 долларов за баррель, инфляцию на уровне 4—5%, а также повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 7—7,5%. Если меры государственной поддержки субъектов МСБ не будут сжаты, агентство ожидает, что объем кредитов для данной категории заемщиков в 2020 году будет на 20% меньше уровня 2019-го и составит около 6,3 трлн рублей.

Кризисный сценарий агентства предполагает снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до уровня меньше 35 долларов за баррель, достижение инфляцией планки в 7% и выше, а также увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 9%. В результате такого развития событий объем выдачи кредитов МСБ сократится на 30—35% по сравнению с 2019 годом и составит около 5,1—5,5 трлн рублей (в случае если правительство продолжит оказывать поддержку рынку кредитования субъектов МСБ).

В числе прочего в обзоре указано, что уровень дефолтности в сегменте МСБ остается высоким, хоть и несколько снизился в прошлом году. Доля просроченной задолженности по итогам 2019 года в портфеле кредитов малому и среднему бизнесу составила 11,9% против 12,4% на конец 2018-го. Незначительное сокращение доли просрочки в 2019 году обусловлено в первую очередь наращиванием остатка ссудной задолженности МСБ, тогда как в абсолютном выражении объем проблемных ссуд увеличился на 8% (в 2018-м было уменьшение на 16%). Уровень дефолтности в сегменте остается выше, чем в смежных: доля просроченной задолженности в портфеле крупному бизнесу на конец 2019 года — 7,1%, в розничном портфеле — 4,3%.

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Меры по предотвращению коронавирусной инфекции нанесут существенный урон бизнесу, полагают в «Эксперт РА». Агентство ожидает, что введение кредитных каникул для МСБ лишь временно отложит эффект возникновения просроченной задолженности на балансе банков и по итогам 2020-го доля просрочки будет на 5—6 процентных пунктов выше уровня прошлого года, дойдя до 17—18%.



Кроме того, аналитики ожидают, что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса по итогам 2020-го будут выше уровня прошлого года.