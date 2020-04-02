Кабмин направит 2,6 млрд рублей на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За счет бюджетных средств компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей. В первую очередь на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. На эти цели мы направим 2,6 миллиарда рублей», — сказал он на заседании правительства.

Премьер-министр согласился с идеей организации оперативных штабов, помогающих пожилым с закупкой лекарств и продуктов в связи с коронавирусом. Он добавил, что в четверг Кабмин рассмотрит вопрос о выделении более 242 млн рублей на предоставление субсидии организации «Волонтеры-медики». Мишустин заявил, что нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.

За нерабочую неделю бизнес может потерять до 1 трлн рублей Если нерабочим будет весь месяц, потери могут достигнуть 5,5 трлн рублей.

«Теперь правительство должно максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят этим законам работать в полную силу. Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что понадобятся документы, которые затрагивают самые разные сферы — от долевого строительства до рынка медицинских изделий. Отдельные постановления правительства требуются к законам об изменениях в Налоговом кодексе и к закону о банкротстве. Помимо этого, правительственные нормативные акты будут выпущены к президентским поправкам к закону о ЦБ и тем, которые касаются Бюджетного кодекса.