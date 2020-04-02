МТС Банк расширил программу кредитных каникул «Отсрочка платежа на три месяца» и внедрил дистанционный процесс оформления заявки на реструктуризацию кредита для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.

Новый процесс разработан для всех кредитных продуктов банка: ипотечных, потребительских и POS-кредитов. Теперь заявление на реструктуризацию и подтверждающие документы можно подать не только в дежурных офисах МТС Банка, но и дистанционно (в чате на официальном сайте банка, в мобильном приложении банка или по адресу: client_info@mtsbank.ru, а также через контактный центр МТС Банка).

В МТС Банке действует программа реструктуризации, в рамках которой предоставляются кредитные каникулы сроком на три месяца при условии ежемесячного погашения процентов.

Программа обновлена и расширена для заемщиков, которые не могут оплачивать ежемесячные платежи по следующим причинам:

