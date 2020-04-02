МТС Банк расширил программу кредитных каникул «Отсрочка платежа на три месяца» и внедрил дистанционный процесс оформления заявки на реструктуризацию кредита для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.
Новый процесс разработан для всех кредитных продуктов банка: ипотечных, потребительских и POS-кредитов. Теперь заявление на реструктуризацию и подтверждающие документы можно подать не только в дежурных офисах МТС Банка, но и дистанционно (в чате на официальном сайте банка, в мобильном приложении банка или по адресу: client_info@mtsbank.ru, а также через контактный центр МТС Банка).
В МТС Банке действует программа реструктуризации, в рамках которой предоставляются кредитные каникулы сроком на три месяца при условии ежемесячного погашения процентов.
Программа обновлена и расширена для заемщиков, которые не могут оплачивать ежемесячные платежи по следующим причинам:
- уменьшение размера среднемесячного дохода заемщика более чем на 30% или утрата дохода, в том числе по причине потери работы после 1 марта 2020 года;
- клиент заболел COVID-19 или находится на карантине в связи с распространением COVID-19.