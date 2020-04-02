Число обращений граждан в Пенсионный фонд России (ПФР) через личный кабинет на сайте фонда и через портал госуслуг выросло с 400 тыс. обращений 27 марта 2020 года до 845 тыс. 31 марта, сообщили в пресс-службе ПФР.

Как говорится в сообщении ведомства, в пятницу, 27 марта, в территориальных офисах ПФР по всей стране было зафиксировано около 110 тыс. личных обращений. К понедельнику, 30 марта, количество посетителей сократилось до 40 тыс., а в среду, 1 апреля, на прием к специалистам ПФР обратились уже 21 тыс. человек.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет, напоминает ведомство.