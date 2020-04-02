Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group семейному трасту, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф Банка, говорится в заявлении банкира.

«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — написал он.

«Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф Банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).



В начале марта Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.



Следующие слушания по инициированному налоговой службой США делу в отношении Тинькова пройдут в суде британской столицы 27 апреля. Тиньков в настоящее время отпущен под залог. Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы.