Американская корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление компании.

На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно будет отслеживать, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения нового коронавируса.

Отмечается, что компания для защиты персональных данных своих клиентов будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не сведения по каждому пользователю. Так, например, анализ перемещений жителей Сан-Франциско (штат Калифорния, США) показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках — на 55%.



Как указала компания, отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Интернет-портал на начальном этапе представит подобную статистику по 131 стране, включая Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Россия пока не попала в список Google, но корпорация заявила, что количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, будет увеличиваться. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение людьми мер по самоизоляции.