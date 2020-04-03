Американская корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление компании.
На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно будет отслеживать, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения нового коронавируса.
Отмечается, что компания для защиты персональных данных своих клиентов будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не сведения по каждому пользователю. Так, например, анализ перемещений жителей Сан-Франциско (штат Калифорния, США) показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках — на 55%.
Как указала компания, отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Интернет-портал на начальном этапе представит подобную статистику по 131 стране, включая Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Россия пока не попала в список Google, но корпорация заявила, что количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, будет увеличиваться. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение людьми мер по самоизоляции.
Самые низкие значения индекса самоизоляции — в Краснодаре, Волгограде, Казани, Москве и Ростове-на-Дону, самые высокие — в Красноярске, Челябинске и Перми.