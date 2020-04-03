Банк «Форштадт» уменьшил процентные ставки по кредитным картам.

Теперь по картам «Альтернатива» и «Альтернатива Gold» ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 17% годовых для целевой аудитории (бюджетники, пенсионеры, работники государственных и муниципальных предприятий) и 18% для остальных клиентов. Ранее процентные ставки составляли 23% и 24% годовых соответственно.

По картам «Классика» и «Классика Gold» процентная ставка равна 19% для целевых клиентов и 20% для прочих категорий (прежде 25% и 26% годовых соответственно).

Прочие условия остались без изменений.



«Банк существенно уменьшил процентные ставки, теперь их значения являются низкими на рынке кредитных карт», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

