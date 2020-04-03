Продажи иностранной валюты Минфином с 7 апреля по 12 мая 2020 года составят в рублевом эквиваленте 77,8 млрд рублей, то есть около 1 млрд долларов, говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в размере 55,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их базового месячного объема по итогам марта составило 22 млрд рублей.