Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» на три месяца отменяет абонентскую плату для бизнеса, который пострадал от коронавируса сильнее всего. Туристические организации и отели, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы — эти и ряд других предприятий будут обслуживаться бесплатно с апреля по конец июня 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кроме того, клиенты из пострадавших отраслей могут попробовать другие тарифы «Точки» — новый тариф тоже будет обслуживаться бесплатно. Останутся только комиссии: например, за переводы физлицам и снятие наличных свыше лимита и т. п. Если решите сменить тариф, поменять его в будущем можно будет на любой из списка актуальных тарифов на сайте», — говорится в релизе.

Также с апреля и до конца июня для всех без исключения клиентов «Точки» будут бесплатными все переводы контрагентам — юрлицам и ИП, а также переводы на зарплатные карты через сервис «Зарплатный проект».

