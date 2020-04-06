Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — сказал Мишустин.

Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт, добавил премьер. По его словам, «такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года».