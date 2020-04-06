Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на сайте правительства. Так, документ предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд мер поддержки, связанных, в частности, с уплатой налоговых платежей.

Правительство постановило продлить организациям и ИП установленные законодательством сроки уплаты следующих налогов: налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, — на шесть месяцев; налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый ИП, — на три месяца; налоги и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 года — на шесть месяцев, за апрель — июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года — на четыре месяца; налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года, — на четыре месяца. Также продляются организациям и ИП, относящимся к категории микропредприятий, сроки уплаты страховых взносов, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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Продляется на три месяца срок представления налоговых деклараций, налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности, срок подачи которых приходится на март — май 2020 года. До 15 мая 2020 года — срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года.

Приостанавливается до 31 мая 2020 года включительно вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов; инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ.

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Отсрочка по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предоставляется Фондом социального страхования (ФСС) на те же сроки, на которые предоставляется отсрочка по уплате страховых взносов налоговыми органами.

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно, не применяются, производство по таким нарушениям не осуществляется. Ответственность за их совершение не применяется, производство по таким нарушениям не осуществляется.