Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон был подготовлен во исполнение утвержденного правительством РФ 25 декабря 2017 года пункта «дорожной карты» по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям (компаниям). Соответствующие поправки вносятся в законодательство о госкорпорациях «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Ростех», «Росавтодор» и «Роскосмос».

Также законом уточняются полномочия органов госкорпораций (в том числе в части системы оплаты труда служащих госкорпорации, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности госкорпорации, утверждения ключевых показателей эффективности госкорпорации, используемых для целей премирования служащих, и методику их расчета). Расширяется состав годовых отчетов госкорпораций, уточняется содержание стратегий их развития (в том числе в части сведений о мероприятиях, для которых госкорпорации используют субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования).

Принят закон о более строгом контроле эффективности госкорпораций В третьем, окончательном чтении принят закон, который предполагает наделение Кабмина полномочиями по утверждению требований к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ деятельности (стратегий развития) госкорпораций и госкомпаний. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Законом устанавливаются особенности деятельности акционерных обществ в 2020 году (в том числе в части проведения общего собрания акционеров, сроков выплаты дивидендов, приобретения размещенных ими акций), а также особенности раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2020 году.

Предусматривается, что в 2020 году решением совета директоров ЦБ РФ могут быть установлены сроки раскрытия кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков аффилированных лиц, а также другой информации, превышающие сроки раскрытия, установленные актами ЦБ.



Вступление в силу норм законодательства в части полномочий совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества по формированию комитета по аудиту и внутреннему аудиту в публичном обществе переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.