Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, данные которого приводит ТАСС.

Согласно 34-му ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило 113 млрд долларов, сократившись за год на 18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов.

На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в 76 млрд долларов. Занимавший ранее третье место глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 67,5 млрд долларов (минус 15 млрд за год).

Пятерку богатейших людей мира замыкает сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон с состоянием в 59 млрд долларов.



Всего в рейтинг Forbes вошли 2 095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило 8 трлн долларов. В 2019 году в рейтинг входили 2 153 миллиардера с суммарным состоянием в 8,7 трлн.

