Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн рублей только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишет РБК .

Как он пояснил, меры поддержки первого пакета, объявленного правительством, составляют 1,4 трлн рублей, из них 500 млрд на гарантии. Таким образом, уже прогнозируемые меры поддержки превышают 5% ВВП. Но в ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2–3% ВВП. Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП, заявил Кудрин. Кроме объявленных мер на 1,4 трлн рублей могут потребоваться дополнительные стимулирующие расходы еще на 2–3 трлн.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил 1 апреля, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей. Сводная бюджетная роспись Минфина на 1 апреля предполагает, что в 2020 году федеральный бюджет потратит 20,8 трлн рублей — на 1,1 трлн больше, чем утверждено. По оценкам ING Bank, которые цитирует Bloomberg, пакет объявленных антикризисных мер пока составляет лишь 2% ВВП — меньше, чем в других государствах. В кризис 2009 года государство потратило около 10% ВВП, говорил Кудрин.

Кудрин не исключил падения ВВП России на 8%, как в 2009 году По его словам, российской экономике в 2020 году потребуется поддержка общим объемом как минимум 5% ВВП.

По словам Кудрина, очевидно, что дополнительные объемы поддержки нерационально финансировать только за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Можно рассматривать и увеличение государственного долга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг.

Согласно бюджетному правилу, средства из ФНБ можно потратить только на покрытие дефицита нефтегазовых доходов относительно цены российской нефти Urals в 42,4 доллара за баррель. Для целевой поддержки бизнеса и населения ФНБ расходовать нельзя. Кудрин считает, что бюджетное правило пока трогать необязательно.