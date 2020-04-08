ЦБ под видом «тайного покупателя» проверяет работу банков с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе вебинара в Торгово-промышленной палате.



«По секрету скажу, что мы сами под видом потребителей, малых компаний, звоним в кол-центры этих банков и проверяем, насколько эффективно они взаимодействуют с потребителем. В целом этот механизм работает, но всегда есть, к сожалению, какие-то исключения», — сказал Мамута.

Ранее он заявлял, что ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать также кредиты, сумма которых выше лимитов, установленных в законе о кредитных каникулах.

Максимальный размер займа, с которым можно обратиться за кредитными каникулами, составляет до 100 тыс. рублей для кредитных карт физлиц, 250 тыс. рублей — для потребительских кредитов, 300 тыс. рублей — для кредитов ИП, 600 тыс. рублей — для автокредитов и 1,5 млн рублей — для ипотеки. При этом у заемщика не должно быть уже действующих ипотечных каникул.