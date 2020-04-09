Энергомашбанк до 30 апреля 2020 года продлевает действие акции «Бизнес-каникулы» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из релиза финучреждения.



Акция «Бизнес-каникулы» дает возможность корпоративным клиентам Энергомашбанка из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, открывшим расчетный счет в банке до 1 апреля, получать на остаток от 10 рублей на расчетном счете в рублях проценты в размере 4% годовых. Для этого необходимо направить в банк заявление.

Клиентам, уже присоединившимся к акции, начисление процентов будет продлено автоматически до 30 апреля. Выплата начисленных процентов будет осуществляться 15 апреля (как было заявлено ранее), а также 30 апреля, заключили в банке.