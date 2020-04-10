Учитывая подорожание многих видов продуктов питания и других товаров (рост за последний месяц может достигать 20%, а в отдельных случаях и превосходить его), на горизонте снова возникла угроза разгона инфляции, пишут «Известия» . По итогам января в России наблюдался один из самых низких показателей инфляции в годовом исчислении — 2,4%, в феврале цены росли еще медленнее — на 2,3%. Однако вызванный пандемией экономический кризис резко изменил этот тренд — по итогам марта инфляция в месячном выражении составила 0,6%, в годовом — выросла до 2,5%. «Известия» опросили экспертов на тему опасности нового инфляционного взрыва в российской экономике.

По словам финансового консультанта и эксперта по личным инвестициям Ивана Капустянского, за прошлую неделю инфляция выросла на 0,3%. Учитывая текущую динамику, сохраняющееся чувство неопределенности у населения, а также недобросовестность продавцов, рост цен на продукты питания может продолжиться. По этой причине по отдельным товарам, таким как гречка, сахар, яйца, по итогу года инфляция вполне может превысить 10%, считает он. Неоднозначно будет развиваться ситуация с непродовольственной инфляцией. Ряд кредитных организаций ужесточил скоринг к людям, работающим в наиболее пострадавших отраслях. Номинальная и реальная заработные платы пойдут вниз, отсюда будет падать спрос на все товары, кроме еды и вещей первой необходимости, пояснил Капустянский.

По мнению управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антона Табаха, не стоит ожидать ускорения инфляции до двузначного уровня — при кризисе, связанном с коллапсом спроса, не будет слишком большого роста цен. Ослабление рубля на 10% прибавляет 1 процентный пункт к инфляции, а 2020 год начался с крайне низких 2,4%. ЦБ скорее обеспокоен рисками слишком низкой инфляции на фоне остановки экономики, считает эксперт.

Мишустин поддержал предложение о заморозке цен на продукты К концу марта бизнес ожидал инфляцию на уровне 11%.

Как прокомментировал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, падающие доходы попросту не позволяют россиянам покупать больше (и дороже), вынуждая экономить, смещать свои покупательские приоритеты в экономсегмент. Это, в свою очередь, не позволяет ни производителям, ни продавцам товаров и услуг поднимать цены. Так что на динамику инфляции в ближайшее время будет давить сильнейшая дезинфляционная составляющая, вызванная снижением уровня потребления. Если государство не начнет печатать заметно больше рублей, то и инфляция просто физически не сможет уйти высоко вверх, пояснил эксперт. В сложившихся условиях правительство вполне может пойти на экстренные меры стимулирования граждан, используя в том числе и печатный станок. Но регулятор и профильные ведомства могут сделать все возможное, чтобы абсорбировать излишки ликвидности, не позволяя им оказывать существенного воздействия на цены.

Динамика цен будет возрастать за счет переноса ослабления курса рубля в инфляцию, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. В банке оценивают, что 25-процентное ослабление курса рубля добавит к росту цен 0,5–0,6 п. п. Этот эффект носит краткосрочный характер. Падение спроса окажет обратный эффект, цены могут снизиться. Так, рост цен не превысит 4% по итогам года, прогнозирует Коныгин.