Число покупок в среднем по России с 30 марта по 5 апреля, в первую нерабочую неделю, по сравнению со средними значениями февраля — марта снизилось на 42% (в 1,72 раза). Об этом говорится в исследовании входящего в группу ВТБ оператора фискальных данных «Первый ОФД», который проанализировал изменения количества и объемов покупок россиян в начале апреля после введения режима самоизоляции.

При этом число покупок в Интернете снижалось вдвое медленнее (падение на 24%), чем в офлайне, — снижение на 46%. Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными — на 50%.



Размер среднего чека жителей России при наличной оплате за указанный период снизился по сравнению со средним значением февраля — марта на 17% и составил 592 рубля. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10% и составил 838 рублей.



Наиболее резко снизился размер одной средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля — марта он упал на 29% — до 905 рублей.

Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России.



Аналитики ВТБ также подсчитали, что по картам траты россиян в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть. При этом объем трансакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объем трансакций составил 2,7 млрд рублей, в крупных супермаркетах объем трансакций сократился на 3% — клиенты потратили 570 млн. Вторую неделю подряд растет объем трансакций по доставке еды, он уже превысил 30 млн рублей.

В ВТБ отмечают рост популярности домашних онлайн-сервисов на самоизоляции. Объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями 2019 года. Интересно, что мужчины в два раза активнее скачивают фильмы, чем женщины.