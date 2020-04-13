Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19, пишут «Известия» . Сами участники рынка больших прямых потерь от эпидемии не понесут, но косвенные убытки в виде падения продаж по некоторым направлениям уже превышают 50%, отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Как сообщили в компаниях, классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например от пожара или стихийного бедствия. У компаний в линейке продуктов для юрлиц нет программ, предусматривающих покрытие деловых рисков — падения цен, спроса, простоев и так далее. Некоторые полисы, выданные еще до начала пандемии, содержат риск ограничений доступа по требованию властей или в результате эпидемий, но таких немного. По страхованию от перерывов в производстве защита действует в том случае, если приостановка произошла в результате причинения материального ущерба имуществу, а не вследствие иных непредвиденных событий, в том числе пандемии, пояснили участники рынка.

Последствия распространения COVID-19 — абсолютно новая реальность для страховщиков, отметил глава комитета по PR и GR Ассоциации профессиональных страховых брокеров Николай Галушин. Сейчас риск запрета доступа, от которого и страдает бизнес, может быть включен в договор, но при этом его содержание детально прорабатывается и обычно описываются конкретные причины запрета: ограничение со стороны пожарной инспекции, попадание болезнетворных бактерий или вирусов в системы кондиционирования и так далее, объяснил он.

По словам гендиректора Mains Group Сергея Худякова, мировые игроки уже начали создавать продукты, в том числе связанные с покрытием перерывов в производстве в результате будущих эпидемий. Пока же для срабатывания покрытия должен быть материальный ущерб, например авария при перевозках или у предприятия-поставщика. Как рассказал гендиректор «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Андрей Панов, крупнейший страховой рынок Lloyd's в начале марта утвердил текст оговорки о прямом исключении любых рисков, связанных с коронавирусом и даже вызванных опасением или подозрением на него. Так, можно ожидать, что и в полисах страховщиков коронавирус будет прямо исключен, сообщил Панов.

Сейчас падение продаж в ряде страховых компаний превышает 50% по разным линиям бизнеса, рассказал Игорь Юргенс. Наибольшие убытки, по его словам, ожидаются по страхованию ответственности туроператоров, поскольку такие договоры не содержат конкретных причин события и предполагают выплаты, если компания заявила о невозможности исполнения обязательств перед туристами. На данный момент общий размер ответственности по таким договорам составляет 16,5 млрд рублей. Банк России сообщил, что пока не получает жалоб на страховщиков от компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.