Тренд на восстановление российской экономики будет обозначен в III квартале этого года. Такое мнение высказал главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

«В третьем квартале российская экономика начнет преодолевать негативные эффекты от снижения цен на нефть и коронавируса. Мы ожидаем, что обозначится тренд на восстановление. Большую роль в этом сыграют как принятые меры правительства по поддержке экономики, так и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+», — отметил Клепач, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБа.

Клепач: рост российской экономики в 2021 году может составить 4,8% В 2020-м ВВП России сократится на 3,8%.

Кроме того, по мнению экономиста, сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ позволит избежать хаоса на нефтяном рынке и поднять цены на нефть до 34—44 долларов за баррель. «Поскольку бюджет России сверстан исходя из расчета цены в 42 доллара. Это позволит правительству выполнить все взятые социальные обязательства, но в ближайшие годы нужно быть готовыми строить бюджетные планы, ориентируясь на пока невысокие цены на нефть», — добавил он.



При этом главный экономист ВЭБа подчеркнул, что режим самоизоляции повлиял на все сектора экономики, но сильнее всего — на малый и средний бизнес. «Вскоре начнут работать уже принятые правительством меры <...>, в то же время для перезапуска экономического роста и особенно деятельности малого и среднего бизнеса нужны дополнительные меры. Эксперты обсуждают возможность предоставления всем занятым в наиболее пострадавших отраслях, включая индивидуальных предпринимателей, грантов или субсидий на уровне МРОТ или выше. При этом бремя платежей бизнес и государство могли бы разделить в пропорции 50 на 50. Возможны и другие бюджетные и кредитные стимулы. Правительство скоро выйдет с новым пакетом дополнительных стимулирующих мер», — заключил Клепач.