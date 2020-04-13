Почти 1 млн цифровых пропусков выдали в Москве в первый день работы системы. Об этом сказал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Ввели пропускной режим, который будет работать, начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные ddos-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, выдано 900 тысяч пропусков, почти миллион, это огромный объем», — сказал мэр.

Он уточнил, что цифровыми пропусками с 15 апреля будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте.

В Москве и области вводятся электронные пропуска для поездок на транспорте Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

«Сегодня мы открыли портал, кол-центр, прием СМС, разные каналы для того, чтобы записываться и получать электронные пропуска», — сказал Собянин.

Кроме того, власти Москвы не исключают возможности продления работы по выдаче цифровых пропусков в случае возникновения каких-либо затруднений. «У нас есть вполне достаточно времени, чтобы эту работу завершить (выдачу пропусков), поэтому прошу граждан спокойно заходить на кол-центр, сайт, посылать СМС, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума», — сказал Собянин.