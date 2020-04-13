Альфа-Банк в рамках программы «Кредитный карантин» с 14 апреля отменяет минимальный платеж по всем кредитным картам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 14 апреля Альфа-Банк отменяет минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в два раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи», — говорится в релизе.

Также запустились программы бесплатной отсрочки по кредитам. Первая — кредитные каникулы от государства. Вторая — «Кредитный карантин» от Альфа-Банка.

«Кредитный карантин» действует для всех добросовестных заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Клиент может выбрать любую программу: подключение — дистанционное, участие — бесплатное.