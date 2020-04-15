В марте на фоне роста доходности на рынке облигаций, связанного с увеличением премии за риск на мировых рынках, наблюдался перелом тенденции к снижению депозитных ставок. На это обращает внимание Центробанк в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Регулятор констатирует, что в первые месяцы 2020 года продолжалось снижение ставок по рублевым вкладам населения на фоне понижения ключевой ставки в декабре 2019 года и феврале 2020-го и сопровождавшей его коррекции вниз доходностей государственных и корпоративных ценных бумаг. В феврале ставка по долгосрочным рублевым депозитам составила 5,2% годовых, снизившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем. Ставка по краткосрочным депозитам (кроме депозитов до востребования) снизилась на 0,2 п. п. и составила 4,3% годовых.

«В марте на фоне роста доходности на рынке облигаций, связанного с увеличением премии за риск на мировых рынках, наблюдался перелом тенденции к снижению депозитных ставок. В течение марта ряд банков, включая входящие в число крупнейших участников депозитного рынка, несколько повысили ставки по депозитам», — отмечается в обзоре.

При этом большинство банков увеличивали ставки не по всей линейке вкладов, а по отдельным депозитным продуктам, преимущественно кратко- и среднесрочным, делает оговорку ЦБ. По мнению регулятора, это может свидетельствовать о том, что банки не ожидают устойчивого повышения рыночного уровня ставок.

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«По итогам марта можно ожидать умеренного роста среднерыночных депозитных ставок при опережающем увеличении ставок по краткосрочным вкладам», — указывают в Центробанке.

Там добавляют, что в сегменте валютных вкладов населения существенных изменений по ставкам в начале 2020 года не наблюдалось. Средние ставки по валютным депозитам были близки к историческим минимумам.

В числе прочего в обзоре сообщается, что годовой прирост розничного депозитного портфеля по итогам февраля 2020-го составил 9%, несколько замедлившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца. Основным фактором замедления был отток средств вкладчиков из валютных депозитов, вследствие чего годовой прирост портфеля валютных депозитов упал с 6,3% в конце января до 2,3% в конце февраля. Активность вкладчиков в сегменте рублевых операций не претерпела существенных изменений: годовой прирост портфеля рублевых депозитов на конец февраля составлял 10,8%, увеличившись на 0,05 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Несмотря на отток средств из валютных депозитов и приток в рублевые, валютизация депозитов населения повысилась с 20,1% в начале февраля до 20,5% в конце из-за переоценки валютных депозитов в условиях номинального ослабления рубля.



В рублевом сегменте рынка основной вклад в прирост депозитов вносили вклады сроком до одного года (годовой прирост на конец февраля — 11,6% против 7% по депозитам сроком свыше года), что, по мнению ЦБ, может объясняться неопределенностью экономических ожиданий и дальнейшим ростом популярности дебетовых карт с начислением процентов.