В марте на фоне роста доходности на рынке облигаций, связанного с увеличением премии за риск на мировых рынках, наблюдался перелом тенденции к снижению депозитных ставок. На это обращает внимание Центробанк в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Регулятор констатирует, что в первые месяцы 2020 года продолжалось снижение ставок по рублевым вкладам населения на фоне понижения ключевой ставки в декабре 2019 года и феврале 2020-го и сопровождавшей его коррекции вниз доходностей государственных и корпоративных ценных бумаг. В феврале ставка по долгосрочным рублевым депозитам составила 5,2% годовых, снизившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем. Ставка по краткосрочным депозитам (кроме депозитов до востребования) снизилась на 0,2 п. п. и составила 4,3% годовых.
«В марте на фоне роста доходности на рынке облигаций, связанного с увеличением премии за риск на мировых рынках, наблюдался перелом тенденции к снижению депозитных ставок. В течение марта ряд банков, включая входящие в число крупнейших участников депозитного рынка, несколько повысили ставки по депозитам», — отмечается в обзоре.
При этом большинство банков увеличивали ставки не по всей линейке вкладов, а по отдельным депозитным продуктам, преимущественно кратко- и среднесрочным, делает оговорку ЦБ. По мнению регулятора, это может свидетельствовать о том, что банки не ожидают устойчивого повышения рыночного уровня ставок.
Кредитные организации за пределами первой десятки начинают удерживать клиентов повышенными ставками по депозитам.
«По итогам марта можно ожидать умеренного роста среднерыночных депозитных ставок при опережающем увеличении ставок по краткосрочным вкладам», — указывают в Центробанке.
Там добавляют, что в сегменте валютных вкладов населения существенных изменений по ставкам в начале 2020 года не наблюдалось. Средние ставки по валютным депозитам были близки к историческим минимумам.
Показатель повысился по итогам второй декады подряд.
В числе прочего в обзоре сообщается, что годовой прирост розничного депозитного портфеля по итогам февраля 2020-го составил 9%, несколько замедлившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца. Основным фактором замедления был отток средств вкладчиков из валютных депозитов, вследствие чего годовой прирост портфеля валютных депозитов упал с 6,3% в конце января до 2,3% в конце февраля. Активность вкладчиков в сегменте рублевых операций не претерпела существенных изменений: годовой прирост портфеля рублевых депозитов на конец февраля составлял 10,8%, увеличившись на 0,05 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем.
Несмотря на отток средств из валютных депозитов и приток в рублевые, валютизация депозитов населения повысилась с 20,1% в начале февраля до 20,5% в конце из-за переоценки валютных депозитов в условиях номинального ослабления рубля.
В рублевом сегменте рынка основной вклад в прирост депозитов вносили вклады сроком до одного года (годовой прирост на конец февраля — 11,6% против 7% по депозитам сроком свыше года), что, по мнению ЦБ, может объясняться неопределенностью экономических ожиданий и дальнейшим ростом популярности дебетовых карт с начислением процентов.