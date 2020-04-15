ОТП Банк запустил акцию «Я дома» в рамках программы лояльности для клиентов. За каждый день, проведенный дома в период самоизоляции, банк дарит дополнительную «золотую рыбку» — балл в мобильном приложении «Фишки ОТП». Накопленные баллы можно обменивать на различные призы, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы получить как можно больше «золотых рыбок», в приложении отмечайте каждый день, проведенный дома в безопасности! Разрешите приложению «Фишки ОТП» доступ к использованию геолокации и нажимайте специальную кнопку «Я дома» раз в сутки», — говорится в релизе.

Баллы можно копить или сразу использовать для участия в розыгрыше ценных призов. Один из них — 250 тыс. рублей на исполнение мечты.

Чтобы получать еще больше «золотых рыбок», нужно совершать покупки через Интернет, не выходя из дома, и оплачивать их кредитной картой. Банк начислит «золотую рыбку» за каждые 500 рублей в чеке.