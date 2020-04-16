Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает против утверждения жесткого списка системообразующих предприятий. Соответствующее замечание он сделал на заседании правительства по итогам доклада министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализуемых антикризисных мерах, следует из сообщения на сайте Кабмина.

Глава МЭР, по словам которого общий размер реализуемой в России антикризисной программы с учетом последнего принятого пакета мер превысил 2 трлн рублей, упомянул, в частности, механизм сохранения рабочих мест на системообразующих предприятиях. Планом предусмотрен механизм предоставления таким предприятиям кредитов на пополнение оборотных средств. Проценты будут субсидироваться государством в размере ключевой ставки, при этом 50% рисков государство возьмет на себя. «Программа позволит пополнить этим предприятиям оборотный капитал, поддержит спрос в экономике, загрузит смежников, а значит, позволит сохранить рабочие места в экономике», — подчеркнул Решетников.

«В соответствии с поручениями президента на прошлой неделе установили систему объективных критериев отнесения компании к числу системообразующих по 70 секторам российской экономики, — рассказал министр в этой связи. — Завтра на правительственной комиссии по устойчивому развитию экономики под руководством Андрея Рэмовича Белоусова планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций. Сегодня мы заканчиваем согласование с отраслевыми ведомствами. По состоянию на вчера он более чем наполовину был согласован, сейчас последние уточнения, и сегодня будем вносить в правительство, как это планом предусмотрено».

«Я, единственное, что хотел бы сказать: наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий, — прокомментировал Мишустин. — Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить-выходить. Мы говорили с Андреем Рэмовичем Белоусовым о том, что отраслевые министерства будут вести эти списки и представлять сюда, потому что очень много будет вопросов, когда будет утвержден такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании, и с точки зрения угроз, ситуаций, связанных с жизнедеятельностью этих компаний, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает нам жизнедеятельность людей и бизнеса. И чтобы постоянно их мониторили. Поэтому я думаю, что это должна быть в этом смысле постоянная работа отраслевых министерств».

Ранее Генпрокуратура попросила МЭР обосновать включение букмекеров в число системообразующих компаний.