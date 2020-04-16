Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) обеспокоена риском роста неплатежей граждан за услуги ЖКХ и просит ограничить мораторий на штрафы за просрочку платежей сроком до 1 мая 2020 года. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Учитывая масштабные риски в виде необратимых последствий нарушения надежного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами граждан нашей страны, которыми будет сопровождаться прирост задолженности в электроэнергетике и теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с твердыми коммунальными отходами считаем необходимым обратиться в правительство РФ о внесении изменений в постановление от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ограничив срок его действия либо 1 мая 2020 года, либо первым числом месяца, следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни», — говорится в письме.

В нем также предлагается по аналогии с уже действующей программой выдачи льготных кредитов на оплату зарплаты предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) разработать и запустить программу льготных кредитов для населения на оплату жилья и коммунальных услуг, а также компенсировать в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям недополученные ими штрафы (пени, неустойки) в связи с принятием соответствующего постановления.

Коммунальщикам могут запретить заключать договоры с коллекторами Госдума поддержит законопроект о новых ограничениях для управляющих компаний.

В РСПП также считают необходимым распространить на предприятия отрасли ЖКХ отсрочку по налоговым платежам, в том числе предлагаются перенос авансовых платежей по налогу на прибыль, отмена пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов, снижение размера страховых взносов и предоставление отсрочки по их уплате, установление пониженной ставки НДС в отношении коммунальных ресурсов.

В письме указывается, что из-за снижения платежной дисциплины в сфере ЖКХ прирост дебиторской задолженности на территории Российский Федерации в 2020 году может составить более 1 трлн рублей, а собираемость в целом снизится до 50%.