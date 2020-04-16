Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,64% и составил 2 515,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,91% до отметки 1 066,91 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 5,75%, «Газпрома» — на 0,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,73%, Сбербанка — на 1,31%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 1,1%.

В четверг российский фондовый рынок смог скомпенсировать часть потерь предыдущего дня, несмотря на противоречивый внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где попытки восстановления не увенчались успехом, а к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь откатился в район 27,5 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках поддерживала покупки на нашем рынке», — комментирует эксперт.

Он замечает, что сегодняшняя коррекция на российском рынке не увенчалась успехом: ему удалось отыграть лишь незначительную часть вчерашних потерь. При этом техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения снижения, добавляет Зварич.