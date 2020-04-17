Доходы россиян можно будет рассчитать на основании данных о каждом гражданине, которые будут вноситься в специальный регистр. Создание такого регистра сейчас обсуждает Госдума, пишет РБК . Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталий Колесников на заседании комитета Думы.

Как пояснил Колесников, сейчас в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», но доход семьи можно будет рассчитать, используя данные о семейных связях из единого регистра. По его словам, можно будет рассчитать среднедушевые доходы, поставить любой контроль, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае.

Ранее комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну. В регистр войдут, например, фамилия, имя и отчество человека, его пол, возраст, реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также информация о его семейном положении и родственных связях. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2019 года.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отмечал, что появление единого федерального ресурса поможет упростить взаимодействие между ведомствами и перевести все государственные услуги в режим онлайн.