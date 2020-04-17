Банк ДОМ.РФ снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» на 0,4 процентного пункта. Теперь льготная ипотека на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе доступна под 1,6%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Оформить кредит по ставке 1,6% могут молодые семьи не старше 35 лет и участники программы «Дальневосточный гектар» при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ. С введением этой опции льготная ипотека стала не только доступнее, но и проще: клиентам не требуется предоставлять справку 2-НДФЛ, трудовую книжку и прочее, все это заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать у менеджера банка», — говорится в релизе.

Для заемщиков, не подтверждающих доход справкой из Пенсионного фонда РФ, предусмотрено снижение ставки на 0,2 п. п. при дистанционной подаче заявки на сайте банка, получить ипотеку в таком случае можно под 1,8%.

Подать заявку на льготную ипотеку можно на сайте Банка ДОМ.РФ: около 80% решений принимается почти мгновенно в автоматическом режиме. Сделки проводятся в 80 отделениях банка и его партнеров по всему ДФО. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк 5% на товары категории «дом» и «АЗС», а также на онлайн-покупки, включая доставку еды, онлайн-курсы, онлайн-книги, онлайн-игры, фильмы в онлайн-кинотеатрах.

