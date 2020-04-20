Мэрия Москвы планирует закупить для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на три источника на телекоммуникационном рынке. Смартфоны предназначены для столичной полиции. Закупка планируется у единственного поставщика, оценку предложений проводит департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.



Смартфоны должны работать на операционной системе Android, иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и от 8 до 16 Гб встроенной памяти. На первом этапе планируется приобрести до 5 тыс. устройств. ДИТ обсуждает отсрочку платежа на срок до 90 дней и хочет, чтобы устройства были в наличии на складах в Москве, уточняет один из собеседников. Ведомство рассматривало в том числе недорогие модели Hоnor и Samsung. В пресс-службе ДИТ подтвердили, что проводили «запрос для оценки стоимости потенциальных услуг по поставке оборудования».

Мэр Москвы продлил пропускной режим в городе до 1 мая До указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры.

В компании «Марвел-Дистрибуция» подтвердили, что получили запрос на поставку смартфонов для ДИТ Москвы. В дистрибуторе Treolan уточнили, что работают с конечными заказчиками через дилеров и не получали запросов на поставку для ДИТ. По словам одного из источников, в рознице цена смартфонов, которые требуются мэрии, составляет 5—7 тыс. рублей, оптом они могут стоить на 20—30% дешевле.

По мнению экспертов, учитывая необходимость обслуживания устройств и установки специализированного программного обеспечения, цена может увеличиться. Но с учетом того, что смартфоны относятся к бюджетному сегменту, срок их жизни вряд ли превысит год, так что власти вряд ли будут использовать их после окончания пандемии для других проектов, считают эксперты. Использование бюджетных устройств при проверке цифровых пропусков, которые содержат персональные данные граждан, может быть рискованным с точки зрения безопасности этих данных. По мнению экспертов, при введении пропускной системы было бы логично сразу привязать ее к базе транспортных карт «Тройка» и осуществлять только выборочную проверку пропусков вручную, тогда дополнительное оборудование не потребовалось бы.