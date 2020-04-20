Объем реструктуризации лизинговых платежей авиакомпаний существенно вырастет — лизингодатели предпочтут этот вариант расторжению контрактов. Об этом говорится в аналитической записке рейтингового агентства Moody's Investors Service о положении российских авиализинговых компаний в ситуации, сложившейся на фоне распространения коронавируса.

Аналитики напоминают, что президент России Владимир Путин 15 апреля предложил дополнительные меры господдержки для сокращения потерь бизнеса, вызванных пандемией коронавируса. В частности, более 23 млрд рублей субсидий было предложено предоставить пострадавшей авиаиндустрии для пополнения работающего капитала и поддержки лизинговых платежей. Такая госпомощь облегчит ситуацию для авиаперевозчиков и авиализинговых компаний, страдающих из-за последствий пандемии и обесценения национальной валюты, которые уменьшают возможности авиаперевозчиков по осуществлению платежей и неблагоприятно отражаются на показателях лизинговых портфелей профильных компаний, отмечает Moody's.

По мнению агентства, объем прямой правительственной поддержки вырастет с учетом серьезности проблем и уровня задолженности в авиаотрасли. Согласно оценке аналитиков, объем финансового долга четырех крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится в общей сложности 65% всего рынка, — группы «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Уральских авиалиний» и S7 — на конец 2019 года составлял порядка 700 млрд рублей. Лизинговые платежи принадлежащего государству «Аэрофлота», крупнейшей российской авиакомпании, в 2019 году достигли примерно 133,4 млрд рублей, включая 45,6 млрд рублей процентов по лизингу.

Moody's напоминает, что на российском рынке авиализинга доминируют четыре крупные компании, которые напрямую или косвенно подконтрольны государству. На Государственную Транспортную Лизинговую Компанию приходится 29% общего рынка авиализинга (по объему портфеля), на «Сбербанк Лизинг» — 23%, на «ВТБ Лизинг» — 22%, на «ВЭБ лизинг» — 15%, на всех оставшихся игроков этого рынка — 11%.

«Мы ожидаем, что объем реструктуризаций в лизинге существенно вырастет», — пишут аналитики, поясняя, что лизинговые компании все чаще готовы изменить условия лизинговых контрактов под нужды клиентов и дать отсрочку по лизинговым платежам, сохраняя объемы бизнеса, вместо того чтобы разрывать контракты. Некоторые авиакомпании уже добились реструктуризации своих лизинговых обязательств, а другие еще в процессе переговоров с лизингодателями.

Увеличивающиеся масштабы проблем в авиасекторе — негативный рейтинговый фактор для авиализинговых компаний из-за роста объемов реструктуризации, сокращения выручки от лизинга, снижения стоимости авиасудов и уменьшения объема пролонгации лизинговых соглашений, указывают в Moody's. По мнению агентства, ситуация негативно отразится на лизинговых ставках и ставках за использование авиатранспорта, сокращая для лизингодателей денежный поток от аренды авиасудов.



На фоне существенной зависимости российских лизингодателей от банковского фондирования и с учетом их значительной подверженности проблемам транспортного сектора Центробанк РФ 10 апреля включил лизинговые компании в список отраслей, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса и обесценения рубля, последовавшего за обвалом нефтяных цен, напоминают эксперты рейтингового агентства. Они поясняют, что включение в этот список облегчит для лизинговых компаний реструктуризацию банковских кредитов, поскольку банкам пока разрешено не переводить такие кредиты в более низкую группу по качеству и не увеличивать резервы на кредитные потери в случае такой реструктуризации. Без этих мер доступ лизингодателей к банковским кредитам был бы ограниченным и более дорогим, заключают в Moody's.