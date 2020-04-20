Банк «Возрождение» продлевает обслуживание банковских карт с истекшим в марте, апреле и мае 2020 года сроком действия до 30 июня 2020 года. Об этом сообщили в понедельник в банке.

«Решение дополнительно увеличить срок, в течение которого клиенты смогут пользоваться имеющимися у них картами с истекшим сроком действия без посещения офиса банка, обусловлено текущим развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении «Возрождения».

Напомним, ЦБ в рамках нового пакета мер по поддержке граждан, экономики и финсектора, о котором было объявлено в пятницу, 17 апреля, рекомендовал кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года обеспечивать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия.

В сообщении банка «Возрождение» подчеркивается, что все выпущенные им карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard «со сроком действия «03/20», «04/20» и «05/20» будут работать в течение июня 2020 года с полным сохранением их функционала».



Ранее банк продлевал на месяц действие банковских карт, срок которых истек в марте 2020 года.