Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила минус 2 доллара за баррель против вчерашней последней цены в 15,75 доллара. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv, которые приводит РБК .



В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте оказывалась ниже минус 40 долларов за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI стала отрицательной впервые в истории Диапазон котировок понедельника — от минус 40,32 до 17,85 доллара за баррель.

По мере приближения даты экспирации майских фьючерсов на нефть марки WTI (21 апреля) котировки американской нефти рухнули на фоне активных продаж участников, рассказали эксперты компании «БКС Брокер». Продавцы были вынуждены продавать нефть в убыток, рассчитывая на восстановление цен в ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне закрылся около уровня 21 доллар за баррель. Это свидетельствует о позитивном взгляде участников рынка, которые ожидают восстановления сырьевых цен через несколько месяцев, сообщили эксперты.



Сделка ОПЕК+ начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов. В начале апреля 23 крупнейших производителя сырья договорились добровольно ограничить производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки на май и июнь с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в день, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,7 млн баррелей в сутки. Помимо стран ОПЕК+ еще десять стран — производителей сырья сообщили о готовности участвовать в балансировке рынка.