Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что не стал бы вводить налог на проценты по вкладам. По его словам, те, кто вводил налог, ссылались на международный опыт. Об этом банкир рассказал в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для «Ленты.ру» .

«Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога. Но если говорить о международном опыте, то большинство стран имеют такой налог. Поэтому те, кто вводил налог, ссылались на международный опыт. Но я еще раз говорю: я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — заявил Греф.