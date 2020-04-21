Средний чек в сегменте нецелевых кредитов (кредитов наличными) в I квартале 2020 года вырос на 6 тыс. рублей по сравнению с I кварталом 2019 года, составив 304 тыс. рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

При этом в марте по сравнению с февралем средняя сумма кредитов наличными выросла еще более заметно — с 300 тыс. до 320 тыс. рублей, указывают в ОКБ.

Одновременно вырос и срок кредитования — с 40 до 41 месяца. Полная стоимость кредита при этом снизилась на 0,4 процентного пункта, до 16,3% годовых.



В ОКБ уточняют, что данные являются предварительными и могут отличаться от опубликованных ранее в связи с пересмотром методологии разграничения кредитов наличными и POS-кредитов.