Банк «Зенит» запустил специальный вклад «Праздничный 700+» только для посетителей Банки.ру.

Оформить вклад могут физические лица, у которых в течение последних 90 дней не были заключены договора срочных вкладов в банке. Для оформления депозита с повышенной ставкой нужно получить промокод, подав заявку на сайте Банки.ру.

Минимальная сумма первоначального взноса — 30 тыс. рублей. Срок депозита — 730 дней. Процентная ставка составляет 6,55% годовых. Вклад является сберегательным, его условия не предусматривают возможности пополнения и частичного снятия средств. Проценты выплачиваются по окончании срока.

«Основное преимущество этого продукта для вкладчика — возможность зафиксировать привлекательную процентную ставку на длительный период. Кроме того, вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 500 дней по льготной ставке 5% годовых. В рейтинге рублевых вкладов с аналогичными условиями вклад «Праздничный 700+» входит в тройку лучших предложений», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.



Спецусловия по вкладу действуют до 30 апреля 2020 года.

