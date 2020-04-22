Программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки охватит 80—90% рынка жилищного строительства. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ».

«Охвачено будет 80—90% рынка. Есть два ограничения: цена кредита — до 3 миллионов рублей по всей России и до 8 миллионов — Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область, потому что там цена квартир выше», — сказал Хуснуллин.

По его словам, никогда не было такой беспрецедентной меры, чтобы ипотечная ставка снизилась до 6,5%, при этом пониженная ставка будет распространяться на весь срок кредита — до 20 лет. Хуснуллин отметил, что на реализацию программы только в 2020 году потребуется 6 млрд рублей, а в течение 20 лет государство может направить до 80 млрд рублей. «Но мы надеемся, что в целом ставка по ипотеке снизится и нам не придется столько платить из бюджета», — добавил вице-премьер.

Он пояснил, что компенсировать расходы банкам будут исходя из ключевой ставки (сейчас 6%) плюс 3 процентных пункта. «То есть если в банке 9%, мы от 9% до 6,5% компенсируем. А у кого ставка была за 9%, то пусть снижаются, пусть свои издержки тоже в этой ситуации смотрят», — указал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.



В среду Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос — не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке.