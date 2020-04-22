Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ. Об этом в среду сообщает Минкомсвязь.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи», — сообщили в ведомстве.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

По итогам тестирования решения Минкомсвязи в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Подмосковья, обрабатываются на платформе единого портала госуслуг и оперативно передаются в правительство Москвы, рассказали в Минкомсвязи.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Мэр Москвы продлил пропускной режим в городе до 1 мая До указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы, сообщило в среду агентство ТАСС . По словам чиновника, распространение пропускной системы на всю Россию позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.



Мэр напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте. Он подчеркнул, что систему можно развернуть и на другие регионы с целью контроля перемещений на железнодорожном, авиационном транспорте, междугородних и межрегиональных автобусах. «Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — пояснил Собянин.

