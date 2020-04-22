Правление ВТБ рекомендовало наблюдательному совету банка отказаться от выплаты в апреле вознаграждения по итогам прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Правление банка рекомендовало наблюдательному совету рассмотреть вопрос о бонусах в более поздние сроки, не ранее сентября 2020 года, после рассмотрения вопроса о дивидендных выплатах за 2019 год, когда чистая прибыль группы ВТБ составила 201,2 миллиарда рублей», — сказали в пресс-службе.



В банке пояснили, что «неопределенность в оценке последствий пандемии коронавируса на экономику, а также влияния этих факторов на банковский сектор делает выплату бонусов правлению на данный момент нецелесообразной».