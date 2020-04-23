Российские банки меньше чем за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я бы хотела подчеркнуть, что масштаб реструктуризации действительно беспрецедентный. Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год», — сказала глава ЦБ.

Процент одобренных банками заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц за неделю вырос до 60% с 44%. «По системно значимым кредитным организациям, а их 11, процент одобряемых обращений вырос примерно где-то до 60% от числа рассмотренных обращений. На прошлой неделе это было около 44%, а неделей раньше — это было около 14%. То есть динамика положительная, но есть еще, безусловно, потенциал для роста. Это я сказала по физическим лицам», — сказала она, говоря о реструктуризации кредитов.

При этом глава ЦБ уточнила, что в случае малого и среднего бизнеса процент одобрения заявок на реструктуризацию составляет около 80%.

Набиуллина также подчеркнула, что растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний.

«Мы видим, что в последние недели возрастает необходимость в реструктуризациях по кредитам крупным предприятиям и Андрей Рэмович (Белоусов, первый заместитель председателя правительства. — Прим. ред.) об этом уже сказал, здесь нужны будут действительно дополнительные механизмы», — сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет около 5 трлн рублей.

«Банки вошли в этот период в хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности. Они способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и продолжать кредитовать. По нашей оценке, накопленный запас прочности по капиталу сейчас около 5 триллионов рублей, что касается ликвидности, то у нас сейчас профицит ликвидности в банковской сфере — около 2,5 триллиона рублей, «на руках» у банков также есть до 8 триллионов рублей, которые они могут получить либо на рынке, либо у ЦБ», — сказала она, добавив, что ресурсы на поддержку экономики у банков есть, но они не бесконечны, нужно подключать больше банков.