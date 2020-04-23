Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом 540 млрд евро, которая будет запущена 1 июня. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита, передает ТАСС.

Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

«Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления — срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности [стран и секторов экономики] и выступить с соответствующими предложениями», — сказал Мишель.

По его словам, фонд будет поддерживать страны и сектора экономики, которые больше всего пострадали от карантинных мер во время пандемии коронавируса. При этом он не стал называть конкретных сумм. Германия, Нидерланды и еще ряд государств выступают против выпуска общеевропейских ценных бумаг, так называемых «коронабондов», которые бы позволили привлекать деньги под общие гарантийные обязательства всех стран сообщества.



Программа помощи экономике включает три основных пакета. Во-первых, Еврокомиссия уже создала программу SURE объемом 100 млрд евро для выплаты целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Во-вторых, Европейский инвестиционный банк со своей стороны объявил о программе льготного кредитования на 200 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий. В-третьих, еще 240 млрд евро должны привлечь в виде заемных средств страны еврозоны через Европейский стабилизационный механизм: эти деньги могут использоваться как структурная помощь наиболее сильно пострадавшим государствам (Италия и Испания), чтобы удержать их от дефолта.

Данная программа представляет собой механизм краткосрочной помощи, призванной обеспечить первоначальный импульс для перезапуска экономики Евросоюза. Для полноценного восстановления саммит ЕС заявил о необходимости создания дополнительного долгосрочного инструмента поддержки экономики. По информации источников, его объем составит от 1,6 трлн до 2 трлн евро, срок действия — минимум семь лет, деньги в этот фонд будут частично привлекаться и перераспределяться через бюджет Евросоюза, для чего государствам предстоит повышать свои взносы в общий бюджет сообщества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге сообщила, что государства ЕС должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие два-три года для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что бюджет ЕС на 2021—2027 годы необходимо полностью адаптировать под последствия пандемии. По мнению европейских источников, вопрос формирования нового бюджета, который страны-члены не могли решить до появления коронавируса, теперь станет еще сложнее. Бюджет должны были утвердить еще в декабре 2019 года.



Как заявила ранее в четверг на видеоконференции лидеров ЕС президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, сокращение экономики еврозоны в результате пандемии коронавируса может уже в 2020 году составить до 15%, что является беспрецедентным показателем в истории сообщества.

Урсула фон дер Ляйен отметила также, что все 27 государств Евросоюза уже выделили в общей сложности свыше 1,8 млрд евро помощи своим предприятиям. Она подчеркнула, что «все страны Евросоюза имеют различные экономические возможности», поэтому эти несогласованные индивидуальные пакеты государственной помощи могут создать «колоссальный дисбаланс в функционировании единого рынка ЕС, если не будут стабилизированы на европейском уровне».

Глава Еврокомиссии добавила, что все государства ЕС и институты Евросоюза (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк) выделили в общей сложности 3,3 трлн евро на поддержку экономики сообщества в условиях пандемии.



В нормальных условиях в сообществе действуют очень строгие нормы предоставления госпомощи предприятиям, поскольку если одна из стран начнет поддерживать свои компании, то они получат серьезное конкурентное преимущество перед игроками из других европейских государств на едином рынке. Поэтому каждая программа госпомощи от правительства любой страны ЕС тщательно изучается и нередко отклоняется Еврокомиссией. Однако в условиях пандемии коронавируса ЕК начала практически в автоматическом режиме разрешать любые национальные меры помощи бизнесу.