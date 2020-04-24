Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами «Мир». Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

Согласно законодательству, до 1 июля текущего года должен завершиться перевод пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, на национальный платежный инструмент — карту «Мир». При этом возможность получать пенсии наличными на счета, к которым не привязаны никакие карты, а также другими способами сохраняется. В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Тем не менее есть те, кто еще не успел их получить.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Банкам также рекомендовано дистанционно взаимодействовать со своими клиентами-пенсионерами для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности.