Банк ВТБ и платежный сервис для малого бизнеса 2can запустили возможность приема оплаты заказов смартфоном при доставке продуктов и готовых блюд из ресторанов, говорится в релизе финучреждения.



«Представители небольших магазинов и ресторанов, используя данный сервис, смогут принять оплату без дорогостоящего эквайрингового оборудования. Для приема платежа достаточно скачать на Android с поддержкой технологии NFC специальное приложение tap2go. Смартфон курьера будет принимать бесконтактную оплату картами и смартфонами, на которых установлены Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay», — отмечается в сообщении.

При необходимости специалисты компании могут подключить к смартфону курьера с предустановленным приложением облачную онлайн-кассу, а чек покупателю будет доставлен на электронную почту.