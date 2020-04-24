Банковский кризис в РФ невозможен, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в пятницу, подчеркнув, что ситуация сейчас существенно отличается от кризиса в 2008 и 2014 годах.

«Нет, невозможен», — ответила Набиуллина на вопрос о риске банковского кризиса в стране на фоне эпидемии.

Она признала, что качество активов снижается, комиссионные доходы падают, а из-за реструктуризации банки недополучат прибыль. При этом, по ее словам, российские банки подошли к нынешней ситуации гораздо более подготовленными.

«Я хотела бы подчеркнуть, что ситуация существенно отличается от того, что было в 2008 и 2014 годах. Банки сейчас обладают реальным запасом и капитала, и ликвидности», — сказала Набиуллина.



«Мы также даем регуляторные послабления, для того чтобы, несмотря на свои запасы и буферы на капитал, банки вот эти убытки могли растянуть во времени — они неизбежно будут», — добавила председатель Банка России.