Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия») полагает, что принятое 24 апреля решение о снижении ключевой ставки ЦБ является запоздалой мерой и в нынешней экономической ситуации требуется «более проактивная позиция Банка России». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Столкнувшись с невероятно серьезными вызовами, российская экономика должна использовать все инструменты, чтобы не допустить сокращения российского рынка, снижения валового национального продукта. Среди набора этих инструментов одним из важнейших для сохранения деловой активности и быстрого восстановления экономики является ключевая ставка ЦБ», — сказал он.

«На мой взгляд, мера правильная [снижение ключевой ставки до 5,5%], но запоздалая и не столь значительная, как требовалось», — отметил Гутенев, комментируя принятое сегодня решение ЦБ. «Когда конкурентоспособность наших товаров вырастает, учетная ставка, доступ к недорогим и длинным деньгам приобретают определяющее значение. На мой взгляд, пожертвовав инфляцией в краткосрочном периоде, допустив ее рост до 4,5—5%, но вкачав деньги в реальный сектор, мы обретем те необходимые темпы роста, задачу по достижению которых ставил президент РФ. Для этого нужна более проактивная позиция Банка России», — полагает депутат.



Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых, и не исключил ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний.