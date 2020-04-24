За период с 15 по 19 апреля объем вкладов населения в российских банках немного уменьшился. Об этом говорится в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

В обзоре в числе прочего анализируется кредитная и депозитная активность банков за последние дни.

Так, в период с 15 по 19 апреля кредитные требования банков к российским компаниям выросли на 0,4% (за 19 дней месяца прирост корпоративного портфеля составил 0,8%). Это превышает обычную среднемесячную динамику. Вероятно, компании нуждаются в ресурсах на фоне снижения оборотов, рассуждают в ЦБ.

Требования к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) продолжили снижение, сократившись совокупно за 19 дней месяца на 0,7%, что, как полагает регулятор, обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов.

«С 15 по 19 апреля включительно также произошло некоторое снижение вкладов населения (минус 0,6%), что связано в том числе с оплатой текущих расходов после авансов, полученных до 15 апреля. Несмотря на это сокращение, вклады населения с начала месяца совокупно приросли на 0,3%», — указано в материале.



Также сообщается, что остатки на счетах российских юридических лиц за период с 15 по 19 апреля выросли на 0,8%, а в целом за две декады апреля рост составил 0,7%. Одновременно с этим вырос и объем средств государственных органов в банках, компенсировав снижение, произошедшее в первые две недели апреля.