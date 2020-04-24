В Банк России с 16 по 22 апреля поступило 9,6 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг, что на 12,4% меньше, чем за недельный период с 9 по 15 апреля. Такие данные приводятся в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

«Самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов (включая реструктуризацию/рефинансирование). При этом жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса», — уточняют в ЦБ.

В обзоре в числе прочего сообщается, что доля удовлетворенных заявок граждан на реструктуризацию кредитов в последнюю неделю существенно выросла.



Также там говорится, что количество заявлений в микрофинансовые институты на реструктуризацию задолженности, полученных в соответствии с законом о кредитных каникулах, за неделю увеличилось приблизительно на 3 тыс. и в настоящее время составляет около 13 тыс. Согласно данным опроса МФО и саморегулируемых организаций, положительное решение принимается более чем в 90% случаев (в ряде ситуаций — до получения документов, подтверждающих снижение дохода).