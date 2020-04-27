Стресс-тестирование Сбербанка показало, что треть крупных системных предприятий в России могут столкнуться с проблемами при выплате банковских кредитов в условиях текущего кризиса. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

«Крупные системные предприятия, которые находятся в очень непростой ситуации, это примерно 10 триллионов рублей портфеля банковского сектора, мы сделали стресс-тесты, примерно треть из них не прошли этот стресс-тест. Это те предприятия, которые не смогут самостоятельно выполнять обязательства перед банками», — сказал глава Сбербанка.

Греф также отметил, что из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) сейчас самое большое количество заявок на реструктуризацию или льготные кредиты приходится на компании из сегмента общественного питания.

«Потому что общественное питание практически остановлено. Общественное питание, транспорт — это вторая отрасль. Не только сами транспортные предприятия, но и аэропорты, естественно, автомобильные предприятия, перевозки которых остановлены. Дальше — это сфера оказания бытовых услуг, спорт, здравоохранение. Здравоохранение, как ни парадоксально, находится тоже в очень сложной ситуации», — отметил Греф.

Он сообщил, что Сбербанк в целом получил 53 тыс. обращений от компаний МСБ, которые просят реструктурировать их кредитные обязательства.