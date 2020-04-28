Сотрудники почти всех российских компаний, относящихся к категории малого бизнеса, получили свои зарплаты в марте 2020 года. Об этом сообщил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин на пленарном заседании международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

«Было много опасений относительно того, насколько бизнес будет социально ответственным. У нас есть данные банков, так вот: малый бизнес в основной своей массе зарплату за март полностью выплатил, невзирая на то, что произошли драматические снижения выручки», — сказал он.

Калинин отметил, что максимальное снижение выручки отмечается у магазинов непродовольственной розницы, парикмахерских, ивент-индустрии, отелей.

Опрос: ​35% сотрудников МСБ столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты Каждый десятый респондент (13%) остался без работы по инициативе работодателя.



Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами Кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.